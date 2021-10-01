Українські шахістки пробилися в півфінал командного чемпіонату світу і зіграють з Росією

Джерело - Чемпiон.

Жіноча збірна України з шахів (Анна і Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Юлія Осмак і Наталя Букса) під керівництвом Михайла Бродського пробилася в півфінал командного чемпіонату світу в Сітжесі (Іспанія).

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Українки без проблем подолали груповий етап, а в чвертьфіналі на тайбрейку обіграли Вірменію. Перший матч завершився з рахунком 1:3 не на користь України, в другій грі українки взяли реванш (3,5 на 0,5), а у вирішальному бліці перемогли з рахунком 3:1.

Суперником збірної України в півфіналі стане збірна Росії.

Україна єдиний раз перемагала на командному чемпіонаті світу з шахів у 2013 році. Відтоді українки жодного разу не потрапляли в топ-3.