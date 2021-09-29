Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться без іноземних уболівальників

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого

Іноземні вболівальники не зможуть відвідати змагання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

Квитки продаватимуть тільки мешканцям материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.

В МОК зазначили, що організація провела засідання за участь Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Пекін поінформував про принципи, які допоможуть забезпечити заплановані безпечні та успішні зимові Олімпійські та Паралімпійський ігри. Враховуючи вищезазначену мету, МОК та МПК повністю поважають принципи, встановлені Пекіном на 2022 рік.

Додається, що принципи ґрунтуються на широких консультаціях з міжнародними експертами та владою КНР, а також на досвіді зацікавлених сторін Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри - з 4 по 13 березня.

Раніше, українським олімпійцям виплатять призові за 4-6 місця.