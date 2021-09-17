Болдирєв: Відчуваю себе мільйонером, але в швидкісному скелелазінні

Українець Данило Болдирєв оцінив перемогу на чемпіонаті світу зі скелелазіння, який відбувався у Москві.

Про це розповів сам спортсмен.

"Як я можу себе відчувати, бувши дворазовим чемпіоном світу? Це відмінні почуття, тому що це важка ментальна робота - це інша філософія тренувального процесу. Це не тільки швидкість і чіткість, це висока філософія.

Я поважаю і приймаю всіх атлетів. Всі спортсмени - бійці, особливо в кваліфікації. Швидкісне скелелазіння іноді несподіване, але я поважаю всіх.

Хочу сказати, що в цей раз я бос цих ігор розуму, тому що кожну секунду я завжди уявляю те, як стаю чемпіоном світу, завойовую золото. Коли ти уявляєш це кожен день і кожну секунду, то ти ніколи не здаєшся, і втілюєш це в життя. Це божевільні емоції. Відчуваю себе мільйонером, але в швидкісному скелелазінні.

Мій тренер - це моя мама. Наша українська Федерація скелелазіння маленька, але дуже хороша і сильна. Це не моя золота медаль, це медаль моєї мами, тому що вона багато чому мене навчила. Вона привела мене в спорт, коли мені було три роки. Я займався гімнастикою, дзюдо, плаванням ", - сказав Болдирєв.