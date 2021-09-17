Українець тріумфував на турнірі у Росії

Українець Данило Болдирєв виграв золоту медаль в перший день чемпіонату світу зі спортивного скелелазіння в Москві.

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Українець переміг в дисципліні "швидкість", яка буде представлена на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Срібним призером став іспанець Ерік Нойя Кардон, "бронза" дісталася американцю Ноа Братші.

Відзначимо, що 29-річний Данило Болдирєв є неодноразовим чемпіоном і рекордсменом світу.

Раніше, Болдирєв завоював золото чемпіонату Європи зі скелелазіння в дисципліні швидкість.