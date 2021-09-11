Збірна України програла Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Українці змогли виграти лише першу партію

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу чоловіча збірна України протистояла Росії.

Першу партію змогли виграти українці. Другу з перевагою 9 очок сильнішими були росіяни. У третій партії українці вели рахунку до 21 очка, а останній частині краще зіграли суперники. Четверта партія стала останньою. Росіяни перемогли у чотирьох партіях.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу збірна Росії зіграє з переможцем матчу Фінляндія - Польща.

Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

1/8 фіналу, 11 вересня

Росія - Україна 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

Нагадаємо, що збірній України за перемогу над Росією обіцяли 10 млн.