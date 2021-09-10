 Збірна України отримає 10 млн за перемогу над Росією | Волейбол | Champion.com.ua
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 10:09 9444
Світоліна повернеться до ТОП-4 рейтингу WTA
Сьогодні 14:09 1721
Магучіх: Журналісти, коли ви почнете думати? Мене обіймає не Ласіцкене
Сьогодні 11:39 2949 4
Мессі побив рекорд Пеле і приніс Аргентині перемогу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:24 1777
Збірна України програла Португалії у Суперфіналі Євроліги
Сьогодні 08:08 2118
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 00:17 3035
Проценко виграв срібло у фіналі Діамантової ліги
Вчора 23:40 887
Рижикова стала третьою у фіналі Діамантової ліги
Вчора 23:00 741
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?
Вчора 20:40 9964 13
Чоловік Ласіцкене відреагував на нове фото з Магучіх
Вчора 20:14 14986 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фільм про українську гімнастку претендує на Оскар
Фільм про українську гімнастку претендує на Оскар Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:29 441
Андрій Шевченко бере участь у престижному турнірі з гольфу
Андрій Шевченко бере участь у престижному турнірі з гольфу Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 534
Виснажливі тренування і правильне харчування. Пожежник кардинально змінив своє тіло
Виснажливі тренування і правильне харчування. Пожежник кардинально змінив своє тіло Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:45 927
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45! Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:46 2047
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
Сьогодні 00:17 3034
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту Valeriy Ruchka
Вчора 22:24 1155
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної? Андрій Дунець
Вчора 20:40 9964 13
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан Valeriy Ruchka
Вчора 19:50 863
Лукаку може позаздрити: юний футболіст зніс ворота під час матчу
Лукаку може позаздрити: юний футболіст зніс ворота під час матчу Андрій Дунець
Вчора 14:50 1509
Магучіх знову сфотографувалася із росіянкою Ласіцкене
Магучіх знову сфотографувалася із росіянкою Ласіцкене Valeriy Ruchka
Вчора 14:45 5376 13
Польські уболівальники обсвистали футболістів збірної Англії під час акції Black Lives Matter
Польські уболівальники обсвистали футболістів збірної Англії під час акції Black Lives Matter Valeriy Ruchka
Вчора 14:12 1237
Легенда дня. 46 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 46 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 13:56 8949
Відео дня. Футболіст влучив уболівальнику м'ячем у причинне місце
Відео дня. Футболіст влучив уболівальнику м'ячем у причинне місце Андрій Твердохліб
Вчора 12:50 516
Здоров'я або золото. Чи можливий дитячий спорт без травм
Здоров'я або золото. Чи можливий дитячий спорт без травм Дима Копий
Вчора 12:06 880
Легенда повертається. Холіфілд показав, що уже готовий до бою
Легенда повертається. Холіфілд показав, що уже готовий до бою Valeriy Ruchka
Вчора 11:14 727
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України отримає 10 млн за перемогу над Росією

Сьогодні 20:00 608 0
Збірна України отримає 10 млн за перемогу над Росією
Збірна України отримає 10 млн за перемогу над Росією
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу в 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи зіграє проти команди Росії.

Про це повідомляє ФВУ.

Федерація волейболу України разом з компанією Епіцентр оголосила про те, що команда отримає преміальні у розмірі 10 мільйонів гривень за вихід до чвертьфіналу.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. Водночас вітчизняний волейбол потребує бiльшої фінансової підтримки не тільки від українського бізнесу, але й від держави.

Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім нещодавно вигравали чемпіонати світу та Європи. І тільки за умов гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах", - президент ФВУ Михайло Мельник.

Раніше, стала відома дата матчу Україна - Росія.

Коментарі ()