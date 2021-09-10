Збірна України отримає 10 млн за перемогу над Росією

Збірна України з волейболу в 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи зіграє проти команди Росії.

Про це повідомляє ФВУ.

Федерація волейболу України разом з компанією Епіцентр оголосила про те, що команда отримає преміальні у розмірі 10 мільйонів гривень за вихід до чвертьфіналу.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. Водночас вітчизняний волейбол потребує бiльшої фінансової підтримки не тільки від українського бізнесу, але й від держави.

Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім нещодавно вигравали чемпіонати світу та Європи. І тільки за умов гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах", - президент ФВУ Михайло Мельник.