Без шансів для нас. Україна - Росія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні чоловіча збірна України в 1/8 фіналу Євроволея-2021 зіграє надпринципову гру проти збірної Росії. Початок поєдинку о 18:30 за київським часом.

Збірна України підходить до гри в якості явного андердога протистояння. Букмекери не дають підопічним Крастіньша жодних шансів. Коефіцієнт на перемогу росіян - 1,08, на перемогу українців - 7,8.

Раніше команди зустрічалися лише одного разу, також на чемпіонаті Європи. У 2005 році збірна Росії перемогла збірну України в трьох партіях.