Трансляцію матчу здійснюватиме телеканал Xsport

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків Україна - Росія

Поєдинок буде зіграно у польському місті Гданськ та розпочнеться о 18:30. Трансляцію матчу здійснюватиме телеканал Xsport.

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Україна здобула перемоги над Грецією, Португалією і Бельгією, але програла Сербії та Польщі, зайнявши підсумкове третє місце.

Росія у своїй групі з Нідерландами, Туреччиною, Фінляндією, Іспанією і Північною Македонією фінішувала другою, поступившись лише туркам.