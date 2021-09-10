Збірна України поступилась Італії у Суперфіналі Євроліги

Друга поспіль поразка українців на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу поступилася у другому своєму поєдинку в Суперфіналі Євроліги-2021.

Українці програла матч збірній Італії з рахунком 3:5

Завтра збірна України зіграє зі Швейцарією.

Суперфінал Євроліги-2021

Група 2, 10 вересня

Італія — Україна 5:3

Голи:1:0 - 5 Зурло, 1:1 - 11 Зборовський, 2:1 - 13 Войтенко (автогол), 3:1 - 16 Зурло, 4:1 - 19 Горі, 5:1 - 25 Горі, 5:2 - 30 Зборовський, 5:3 - 35 Войтенко

Україна: Гладченко, Неруш, І. Борсук, А. Борсук, Зборовський, Войтенко, Корнійчук, Щериця, Пашко, Заворотний, Медвідь, Войток.

Раніше, збірна України програла Португалії.