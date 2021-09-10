Збірна України поступилась Італії у Суперфіналі Євроліги

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з пляжного футболу поступилася у другому своєму поєдинку в Суперфіналі Євроліги-2021.
Українці програла матч збірній Італії з рахунком 3:5
Завтра збірна України зіграє зі Швейцарією.
Суперфінал Євроліги-2021
Група 2, 10 вересня
Італія — Україна 5:3
Голи:1:0 - 5 Зурло, 1:1 - 11 Зборовський, 2:1 - 13 Войтенко (автогол), 3:1 - 16 Зурло, 4:1 - 19 Горі, 5:1 - 25 Горі, 5:2 - 30 Зборовський, 5:3 - 35 Войтенко
Україна: Гладченко, Неруш, І. Борсук, А. Борсук, Зборовський, Войтенко, Корнійчук, Щериця, Пашко, Заворотний, Медвідь, Войток.
Раніше, збірна України програла Португалії.