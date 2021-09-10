Збірна України програла Португалії у Суперфіналі Євроліги

Українці поступилася господарям

Джерело - Чемпіон.

9 вересня збірна України з пляжного футболу провела свій перший поєдинок у Суперфіналі Євроліги-2021 у португальському містечку Фігейра-да-Фош.

Збірна України поступилася господарям - 5:7.

В іншому поєдинку в групі збірна Італії впевнено переграла Швейцарію – 7:3. 10 вересня синьо-жовті у другому своєму поєдинку Суперфіналу Євроліги зіграють зі Швейцарією.

Суперфінал Євроліги 2021

Група 2

9 вересня, 1-й тур

Україна - Португалія 5:7 (3:3)

Голи: 0:1 - 1 Джордан, 0:2 - 15 Мартінс, 0:3 - 16 Джордан (пен), 1:3 - 16 Войтенко, 2:3 - 20 Корнійчук, 3:3 - 20 Щериця (пен), 3:4 - 22 Сантуш, 4:4 - 23 Пашко, 4:5 - 24 Мартінс, 4:6 - 27 Мартінс, 5:6 - 34 Щериця, 5:7 - 36 Джордан

Україна: Гладченко, Неруш, І. Борсук, А. Борсук, Зборовський, Войтенко, Корнійчук, Щериця, Пашко, Заворотний, Медвідь, Войток.

Вилучення: Гладченко (9), Щериця (36).