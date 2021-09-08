Гімнастка завоювала ліцензію в Токіо ще у 2019 році

Бронзовий призер чемпіонату світу-2019 з художньої гімнастики Влада Нікольченко не поїхала на Олімпійські ігри-2020 на Токіо через рішення НОК і Мінспорту.

Про це заявила сама спортсменка.

"Після чемпіонату Європи мене навіть не поставили в заявку. Ірина Іванівна (Дерюгіна. - прим.) Мені пояснювала це тим, що вона подавала мене і Віку Онопрієнко на Олімпійські ігри. Але НОК і Мінспорту без її відома і згоди поміняли мене на Христину Пограничну. На цю тему важко говорити - мені дотепер нічого не пояснили. Чому поміняли саме мене? На чемпіонаті світу в 2019 році ми з Христиною разом завойовували ліцензії. Але чому моя ліцензія була списана, не знаю. Три тижні я тренувалася, з усвідомленням, що я не в заявці. А для мене дуже важливо розуміти, до чого я готуюся і куди я їду", - зазначила Нікольченко.

Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.