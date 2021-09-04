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Кріпак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо

Сьогодні 15:14 368 0
Загалом на рахунку українця 15 медалей Паралімпіад (10 з них - золоті)
Кріпак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо
#Кріпак, #Паралімпада-2020

Джерело - Чемпіон.

Український плавець у класі S10 Максим Кріпак на Паралімпійських іграх в Токіо завоював 7 нагород.

Кріпак здобув 5 золотих нагород: в комплексному плаванні на 200 м, на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині і батерфляєм. Також він завоював срібло на 50 м вільним стилем і бронзу в естафеті.

Це дозволило йому стати найтитулованішим спортсменом на Іграх в Токіо ще до офіційного завершення змагань.

  АктуальноПаралімпіада-2020. Медальний залік

Також Максим став найуспішнішим українцем за кількістю нагород на цій Паралімпіаді.

Всього на рахунку українця 15 медалей Паралімпіад (10 з них - золоті).

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