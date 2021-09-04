Паралімпіада-2020. Медальний залік

Джерело - Чемпіон.

24 серпня розпочалися XVI літні Паралімпійські ігри у Токіо-2020.

Ці змагання транслює телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляють 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Медальний залік XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020: