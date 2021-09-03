Ємельянов завоював золоту медаль на Паралімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL3 завоював золоту медаль.
Українець фінішував першим з результатом 40.355.
Раніше, Синюк здобув срібну медаль на Паралімпіаді.
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|1
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL3 завоював золоту медаль.
Українець фінішував першим з результатом 40.355.
Раніше, Синюк здобув срібну медаль на Паралімпіаді.