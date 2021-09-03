Ємельянов завоював золоту медаль на Паралімпіаді

Українець фінішував першим з результатом 40.355

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL3 завоював золоту медаль.

Українець фінішував першим з результатом 40.355.

Раніше, Синюк здобув срібну медаль на Паралімпіаді.