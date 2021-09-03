Синюк здобув срібну медаль на Паралімпіаді

Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL2 завоював срібну медаль.
Українець фінішував другим з результатом 42.503.
Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.
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Джерело - Чемпіон.
На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL2 завоював срібну медаль.
Українець фінішував другим з результатом 42.503.
Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.