Синюк здобув срібну медаль на Паралімпіаді

Українець фінішував другим з результатом 42.503

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо веслувальник Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL2 завоював срібну медаль.

Українець фінішував другим з результатом 42.503.

Раніше, Даниліна стала срібною призеркою Паралімпіади.