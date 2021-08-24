Зеленський вручив Бубці Орден Свободи

Чергова нагорода для президента НОК України

Джерело - Чемпіон.

Глава Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час параду до Дня Незалежності України отримав з рук президента України Володимира Зеленського Орден Свободи.

Бубка став 73-м володарем нагороди в історії України. Орден Свободи вручається за видатні та особливі заслуги громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Сергій Бубка з лютого 2001 року є Героєм України. Також легендарний стрибун у висоту відзначений Орденом Держави, Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня та іншими нагородами.

Раніше, Зеленський нагородив Андрія Шевченка орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня.