 Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей

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Спортсмен розповів неприємний осад, який залишився після завершення Олімпіади
Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей
#Горуна

Джерело - sport.24tv.ua.

Каратист Станіслав Горуна по-іншому уявляв собі повернення в Україну з олімпійською медаллю.

Про це заявив сам спортсмен.

"По-іншому не лише повернення, а закінчення Олімпіади загалом. Мої враження були зіпсуті. Звісно, приємно здобути медаль, це пікова, а іноді й фінальна точка кар’єри будь-якого спортовця. Тим паче якщо мова про нас, каратистів. Наш вид спорту був представлений на Іграх вперше і не відомо, коли потрапить у програму Олімпіад наступного разу. Тому тих людей, які стояли на п’єдесталі в Токіо, каратисти згадуватимуть ще довго. Чемпіонів світу і Європи буде багато, а олімпійські призери залишаться незмінними.

І ось коли до мене мало б надійти усвідомлення історичності моменту, коли вартувало б ловити кайф від того, що круто стати одним з обраних, що багаторічні тренування, стільки зусиль, травм, конфліктів, розчарувань, відчаю минули не дарма, на мене звалилася лавина ненависті. Я не зміг ні порадіти, ні подякувати людям, які були зі мною стільки років поряд. Я відбивався. Олімпіада закінчилася, а я не міг розслабитися. Отримував погрози від незнайомих людей. У такій формі, що іноді мене це навіть веселило. Але здебільшого все ж засмучувався. Думав над тим, як мене обзивають, до якої когорти мене долучили, моніторив, як розвиваються ці події. Одкровенням була реакція окремих людей.

Близьких чи далеких? Різних. Зокрема тих, кого вважав своїми друзями. Люди, які мені в чомусь допомагали, з якими регулярно зустрічався, видаляють спільні світлини зі мною. Коли запитав, навіщо вони це зробили, відповіді не отримав. Люди підхоплюють думку більшості та висловлюють її, немов свою. Навіщо своя голова? Я б ще зрозумів, якби мої висловлювання були однозначними", - зазначив Горуна.

Раніше, Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх.

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