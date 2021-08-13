Поліція розслідує расистський інцидент з Беленюком

Поліція встановлює обставини інциденту з расистськими образами на адресу Беленюк

Джерело - Чемпіон.

У центрі Києва невідомі люди напали на олімпійського чемпіона Жана Беленюка і намагались спровокувати бійку, ображаючи його через колір шкіри.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Важливо: Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.