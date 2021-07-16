Мак-Грегор порівняв себе з Термінатором

Після перелому Конору Мак-Грегору імплантували у ногу титановий стрижень.

Мейвезер висміяв Мак-Грегора за його перелом

Про це повідомив сам боєць.

"Мені потрібна була титанова великогомілкова кістка, і тепер у мене титановий стрижень від коліна до щиколотки. Лікар сказав, що він не піддається руйнації. Тепер я продовжу набирати темп, грати з балансом, нарощувати силу - і у мене є непорушна титанова нога. Я схожий на Арні з Термінатор-2. У мене є всі інструменти для цього - і яка це буде історія!" - сказав Мак-Грегор.