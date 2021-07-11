Мак-Грегор - Пуар'є: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Дастін Пуар'є здобув перемогу технічним нокаутом!
БІЙ ЗАВЕРШЕНО! У МАК-ГРЕГОРА ЗЛАМАНА НОГА! Досить активний раунд провели бійці, на початку Конор багато проводив лоукіків. Пуар'є вдалося перевести поєдинок в партер і активно працював ліктями. Проте наприкінці раунду Мак-Грегор оступився і схоже, що зламав ногу.
Бій розпочався!
Дастін Пуар'є з'являється на арені і також крокує у напрямку рингу!
Конор Мак-Грегор виходить на ринг!
Зовсім скоро трилогія Мак-Грегор - Пуар'є завершиться!
Бернс рішенням суддів здобуває перемогу! Нас чекає головна подія UFC 264!
Гілберт Бернс протистоятиме Стівену Томпсону в головному бою андеркарду!
Щойно Тай Туваса ледь, не опинившись в нокауті, зумів викинути лівий боковий і добив Грега Харді! До бою Мак-Грегор - Пуар'є залишився лише один поєдинок андеркарду.
До головного поєдинку вечора залишилося лише два бої.
Завершилося два бої мейн-карду: О'Меллі переміг Моутіньо технічним нокаутом в третьому раунді, а Алдана з перших секунд розбила Куніцькій ніс, а потім успішно добила в партері.
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пуар’є (26-6) проведе третій бій проти Конора Мак-Грегора (22-5).
Поєдинок відбудеться у ніч з 10 на 11 липня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 264 не раніше 5:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.