Мак-Грегор - Пуар'є: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Дастін Пуар'є здобув перемогу технічним нокаутом!

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! У МАК-ГРЕГОРА ЗЛАМАНА НОГА! Досить активний раунд провели бійці, на початку Конор багато проводив лоукіків. Пуар'є вдалося перевести поєдинок в партер і активно працював ліктями. Проте наприкінці раунду Мак-Грегор оступився і схоже, що зламав ногу.

Бій розпочався!

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Щойно Тай Туваса ледь, не опинившись в нокауті, зумів викинути лівий боковий і добив Грега Харді! До бою Мак-Грегор - Пуар'є залишився лише один поєдинок андеркарду.

До головного поєдинку вечора залишилося лише два бої.

Завершилося два бої мейн-карду: О'Меллі переміг Моутіньо технічним нокаутом в третьому раунді, а Алдана з перших секунд розбила Куніцькій ніс, а потім успішно добила в партері.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пуар’є (26-6) проведе третій бій проти Конора Мак-Грегора (22-5).

Поєдинок відбудеться у ніч з 10 на 11 липня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 264 не раніше 5:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.