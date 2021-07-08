Гравець збірної України: Я був готовий їхати в Москву на чемпіонат світу

Гравцям збірної України з пляжного футболу раніше говорили, що вони поїдуть на чемпіонат світу в Росію.

Про це розповів граючий тренер команди Роман Пачев.

Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву

"Коли дізнався був дуже засмучений і розчарований. Була зроблена велика робота, є бажання і амбіції у наших гравців. Кожен чемпіонат світу на рахунку. Ми молодшими не стаємо, хотілося б завоювати медалі, титули. Ми є заручниками ситуації, нічого не можемо зробити. Приймалося рішення керівництвом, тренерським штабом, на рівні міністерства. Справа гравців маленька: виходити, грати, доводити, проявляти, показувати свої сильні сторони, що ми і зробили. На жаль, рішення не на нашу користь прийняли.

Ми брали участь у відборі безпосередньо заради чемпіонату світу, не просто брали участь, щоб просто пограти. Ми готувалися до відбору, до останнього розраховували, що поїдемо. Нам до останнього озвучили, що ми їдемо. А тепер дізнаємося, що не їдемо. Єдине, залишається змиритися з цим. Далі працювати. Нам озвучать, напевно, якими будуть наші подальші дії. На рівні збірної, напевно, підготовка до суперфіналу Євроліги, чекаємо інформацію.

Мені здається, що в плані безпеки все повинно було бути добре. Оптимістично дивлюся на речі. Думаю, не повинно було бути ніяких проблем. Тут питання до організаторів, які забезпечують безпеку. Я не відчуваю ніякого тиску. Не можу сказати, як могло б бути. Одна справа, якби ми поїхали, побачили б, відчули. Мабуть, у федерації є своя якась інформація. Мені складно аргументувати, чому було прийнято рішення не їхати на чемпіонат в Москву. Спочатку все, що я дізнався, це я прочитав в соцмережах, в новинних стрічках. Я був готовий їхати, грати, боротися. Це мрія кожного гравця - брати участь в чемпіонатах світу", - сказав Пачев.