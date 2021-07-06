 Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву | Пляжний футбол | Champion.com.ua
Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву
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Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву

Сьогодні 14:20 2085 1
Збірній України пропустить чемпіонат світу
Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву
Фото - УАФ
#Україна

Джерело - tribuna.com.

УАФ і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на чемпіонаті світу-2021, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Минулого тижня українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

Раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і позначив мету для команди від керівництва асоціацій - здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюриху.

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