Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву

Збірній України пропустить чемпіонат світу

УАФ і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на чемпіонаті світу-2021, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Минулого тижня українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

Раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і позначив мету для команди від керівництва асоціацій - здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюриху.