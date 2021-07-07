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Бех-Романчук тріумфувала на турнірі в Угорщині

Сьогодні 12:59 609 0
Марина Бех-Романчук показала свій найкращий результат сезону
Бех-Романчук тріумфувала на турнірі в Угорщині
#Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українка Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на легкоатлетичному Меморіалі Іштвана Дюлая в Секешфегерварі (Угорщина), який входить до золотої серії Континентального туру World Athletics.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Бех-Романчук повторила свій найкращий результат у сезоні - 6,79 метра.

World Athletics Continental Tour Gold
Секешфегервар, Угощина
Стрибки у довжину
06 липня
1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.79 м
2. Ебігейл Ірозуру (Велика Британія) - 6.64 м
3. Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) - 6.60 м

Раніше, Кохан покращив особистий рекорд на турнірі в Угорщині.

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