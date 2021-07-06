Михайло Кохан долає 80-метровий рубіж і перемагає грандів

Джерело - Чемпіон.

20-річний українець Михайло Кохан покращив особистий рекорд та перетнув історичну позначку в метанні молота.

На змаганнях в угорському Секешфегервар йому вдалося підкорити історичну планку - 80 метрів.

Кохан відкрив змагання результатом 78.50, але лідерство захопив Новіцкі, який одразу ж метнув за 80 метрів. У своїй третій спробі Михайло наблизився до 80 метрів - 79.76 м. А в четвертій спробі показав найкращий результат в кар'єрі - 80.78 метра!

World Athletics Continental Tour Gold

Секешфегервар, Угорщина

Метання молота

05 липня

1. Михайло Кохан (Україна) - 80.78 м

2. Войцех Новіцкі (Польща) - 80.52 м

3. Павел Файдек (Польща) - 78.78 м

Нагадаємо, Кохан завоював ліцензію на Олімпійські ігри.