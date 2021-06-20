Ферстаппен виграв Гран-прі Франції

Гамілтон став другим

Джерело - Чемпiон.

У Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рікара завершився Гран-прі Франції Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який у впертій боротьбі в кінцівці випередив пілота Мерседеса Льюїса Гамілтона. Трійку найкращих замкнув напарник Ферстаппена, Серхіо Перес, який в кінцівці гонки зумів обігнати пілота Мерседеса Валттері Боттаса.

З інших результатів варто відзначити потрапляння до призової зони Фернандо Алонсо і Себастьяна Феттеля, а також невдалий виступ Шарля Леклера з Феррарі, який став 16-м.

Формула 1. Гран-прі Франції

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Льюїс Гамілтон (Мерседес) +2,904

3. Серхіо Перес (Ред Булл) + 8,811

4. Валттері Боттас (Мерседес) + 14,618

5. Ландо Норріс (Макларен) + 1.04,312

6. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1.15,857

7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.16,597

8. Фернандо Алонсо (Альпін) + 1.17,695

9. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1.19,666

10. Ленс Стролла (Астон Мартін) + 1.31,946

11. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 1.39,337

12. Джордж Расселл (Вільямс) + 1 коло

13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1 коло

14. Естебан Вікон (Альпін) + 1 коло

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло

16. Шарль Леклер (Феррарі) + 1 коло

17. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) + 1 коло

18. Ніколас Латіфа (Вільямс) + 1 коло

19. Мік Шумахер (Хаас) + 1 коло

20. Микита Мазепин (Хаас) + 1 коло