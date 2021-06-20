Ферстаппен виграв Гран-прі Франції

Джерело - Чемпiон.
У Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рікара завершився Гран-прі Франції Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який у впертій боротьбі в кінцівці випередив пілота Мерседеса Льюїса Гамілтона. Трійку найкращих замкнув напарник Ферстаппена, Серхіо Перес, який в кінцівці гонки зумів обігнати пілота Мерседеса Валттері Боттаса.
З інших результатів варто відзначити потрапляння до призової зони Фернандо Алонсо і Себастьяна Феттеля, а також невдалий виступ Шарля Леклера з Феррарі, який став 16-м.
Формула 1. Гран-прі Франції
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
2. Льюїс Гамілтон (Мерседес) +2,904
3. Серхіо Перес (Ред Булл) + 8,811
4. Валттері Боттас (Мерседес) + 14,618
5. Ландо Норріс (Макларен) + 1.04,312
6. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1.15,857
7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.16,597
8. Фернандо Алонсо (Альпін) + 1.17,695
9. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1.19,666
10. Ленс Стролла (Астон Мартін) + 1.31,946
11. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 1.39,337
12. Джордж Расселл (Вільямс) + 1 коло
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1 коло
14. Естебан Вікон (Альпін) + 1 коло
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло
16. Шарль Леклер (Феррарі) + 1 коло
17. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) + 1 коло
18. Ніколас Латіфа (Вільямс) + 1 коло
19. Мік Шумахер (Хаас) + 1 коло
20. Микита Мазепин (Хаас) + 1 коло