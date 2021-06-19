Магучіх виграла літній чемпіонат України зі стрибків у висоту

Магучіх вперше виграла літній чемпіонат України зі стрибків у висоту

Джерело - Чемпіон.

У Луцьку відбувається чемпіонат України з легкої атлетики.

Перемогу у жіночих стрибках у висоту здобула Ярослава Магучіх, яка взяла висоту 2,00 м.

Чемпіонат України

Стрибки у висоту

19 червня

1. Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) - 2.00 м

2. Ірина Геращенко (Київ) - 1.96 м

3. Оксана Окунєва (Полтавська область) - 1.94 м

4. Юлія Левченко (Київ) - 1.94 м

5. Юлія Чумаченко (Донецька область) - 1.89 м

Раніше, Рижикова з особистим рекордом виконала норматив на другу бігову дисципліну на Олімпіаду.