Рижикова з особистим рекордом виконала норматив на другу бігову дисципліну на Олімпіаду

Ридикова виступить на Олімпіаді

Чемпіонат України з легкої атлетики - одна з останніх можливостей для спортсменів відібратися на Олімпіаду.

Змагання у Луцьку відбуваються за тиждень до завершення кваліфікаційного періоду до Токіо-2020, тож українці змагаються як за чемпіонство, так і за нормативи.

У фіналі забігу на 400 метрів вісім спортсменок претендували на місце на Олімпіаді. Зокрема, бігли у фіналі три учасниці естафетної четвірки з останнього чемпіонату світу: Тетяна Мельник, Анна Рижикова та Катерина Климюк. І дві з них змогли підтвердити своє місце у команді.

Анна Рижикова (представляє Дніпро) видала найкращий забіг на 400 метрів (спеціалізується на 400 метрів з бар'єрами) у своїй кар'єрі - вона подолала дистанцію за 51.21 секунди, встановила особистий рекорд, виграла "золото" і виконала особистий олімпійський норматив!

У топ-4 на фініші також опинилися Катерина Климюк (Запорізька область), Аліна Логвиненко (Донецька область) та Яна Качур (Київ). Саме вони сформують основну олімпійську естафетну четвірку на дистанції 4х400 метрів.

Чемпіонат України

Жінки, 400 м

19 червня

1. Анна Рижикова (Дніпропетровська область) - 51.21 сек

2. Катерина Климюк (Запорізька область) - 51.89 сек

3. Аліна Логвиненко (Донецька область) - 52.60 сек

4. Яна Качур (Київ) - 52.88 сек