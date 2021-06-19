Джерело - Чемпiон.
У США загинув 28-річний екстремал Алекс Харвілл, коли намагався побити світовий рекорд із найдовшого стрибка з трампліна на мотоциклі.
В Австралії сталася смертельна аварія під час гонки в пустелі
Інцидент стався під час тренувального заїзду, що відбувався у штаті Вашингтон.
Він планував здійснити стрибок на 107 метрів на очах у відвідувачів авіашоу в місті Мозес-Лейк.
На відеозаписі інциденту видно, як мотоцикл Харвілла після стрибка приземлився не за тією траєкторією, за якою мав би, - і врізався в насип.
Організатори авіашоу в Мозес-Лейк спершу повідомили, що спортсмена з травмами відвезли до лікарні, але в поліції незабаром заявили про його смерть.
Харвілл був професійним гонщиком з мотокросу, раніше він уже встановлював два рекорди зі стрибків на мотоциклі.
У спортсмена залишилися дружина Джессіка і два сини (одному 4 роки, другому 1 місяць).