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Американський гонщик загинув під час спроби встановити рекорд

Сьогодні 08:50 729 0
У спортсмена залишилися дружина Джессіка і два сини
Американський гонщик загинув під час спроби встановити рекорд

Джерело - Чемпiон.

У США загинув 28-річний екстремал Алекс Харвілл, коли намагався побити світовий рекорд із найдовшого стрибка з трампліна на мотоциклі.

В Австралії сталася смертельна аварія під час гонки в пустелі

Інцидент стався під час тренувального заїзду, що відбувався у штаті Вашингтон.

Він планував здійснити стрибок на 107 метрів на очах у відвідувачів авіашоу в місті Мозес-Лейк.

На відеозаписі інциденту видно, як мотоцикл Харвілла після стрибка приземлився не за тією траєкторією, за якою мав би, - і врізався в насип.

Організатори авіашоу в Мозес-Лейк спершу повідомили, що спортсмена з травмами відвезли до лікарні, але в поліції незабаром заявили про його смерть.

Харвілл був професійним гонщиком з мотокросу, раніше він уже встановлював два рекорди зі стрибків на мотоциклі.

У спортсмена залишилися дружина Джессіка і два сини (одному 4 роки, другому 1 місяць).

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