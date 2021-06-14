В Австралії сталася смертельна аварія під час гонки в пустелі

Джерело - Чемпiон.

В Австралії під час гонки в пустелі Finke Desert Race сталася смертельна аварія. Один з автомобілів влетів в глядачів. Є загиблий та поранені.

Аварія сталася о 9:38 за місцевим часом. Один з автомобілів влетів у групу глядачів. Внаслідок зіткнення загинула одна людина – це 60-річний глядач. Він помер на місці від отриманих ушкоджень.

Ще двоє людей отримали поранення. Їх на гелікоптері доставили до лікарні. Це 50-літній чоловік, що теж був серед глядачів. А також 50-літня жінка, яка була штурманом автомобіля.

Поки поліція перекрила місце події. Відтак причини аварії достеменно невідомі. За словами очевидців, автомобіль вилетів з дюни, після чого різко повернув ліворуч, влетівши у групу глядачів.

Аварія сталася за 35 кілометрів до фінішу Finke Desert Race. Це дводенна гонка бездоріжжям в пустелі на позашляховиках, мотоциклах та баггі.

Гонщики повинні подолати шлях від міста Аліс-Спірнгс до маленької комуни Апутула та повернутися назад.