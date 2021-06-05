Формула-1 скасувала Гран-прі Сінгапуру

Етап Формули-1 в Сінгапурі скасовується вже другий рік поспіль

Етап Формули-1 в Сінгапурі видалено з календаря на сезон-2021.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Цей Гран-прі повинен був стати 16-м етапом нинішнього сезону і гонка була запланована на 3 жовтня, однак вона не відбудеться через проблеми, викликані тривалою пандемією коронавірусу.

Відзначається, що організатори Формули-1 має кілька варіантів для заміни автодрому і зараз будуть працювати над тим, щоб зайняти вільний слот.

Варто сказати, що Гран-прі Сінгапуру скасовують уже другий рік поспіль - в минулому сезоні гонка також не відбулася через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 офіційно оголосила про скасування Гран-прі Туреччини.