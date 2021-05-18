Більше 80% жителів Японії виступають проти Олімпійських ігор в Токіо

Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади

Джерело - Asahi Shimbun.

Більшість жителів Японії вважають, що літня Олімпіада в Токіо повинна бути скасована або перенесена на більш пізній термін через коронавірус.

Про це повідомляє Asahi Shimbun.

43% респондентів вважають, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо повинні бути повністю скасовані. 40% заявили, що проведення Ігор повинно бути відкладено на більш пізній термін.

Тільки 14% опитаних висловили думку, що Олімпіада повинна відбутися цього літа.

Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади.