Більше 80% жителів Японії виступають проти Олімпійських ігор в Токіо

Джерело - Asahi Shimbun.
Більшість жителів Японії вважають, що літня Олімпіада в Токіо повинна бути скасована або перенесена на більш пізній термін через коронавірус.
Про це повідомляє Asahi Shimbun.
43% респондентів вважають, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо повинні бути повністю скасовані. 40% заявили, що проведення Ігор повинно бути відкладено на більш пізній термін.
Тільки 14% опитаних висловили думку, що Олімпіада повинна відбутися цього літа.
Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади.