Збірна України розібралася зі Словаччиною у Золотій Євролізі

Друга поспіль перемога збірної України у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу у другому матч Золотої Євроліги перемогла команду Словаччини.

Українці з боями виграли першу партію, розгромила суперника у другому сеті та довела до логічного завершення матч у третій партії.

З двома перемогами українці очолюють групу B.

Golden European League

Група В, 2 тур

03 червня

Словаччина - Україна 21:25, 8:25, 21:25

Нагадаємо, напередодні українці обіграли збірну Румунії.

Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.