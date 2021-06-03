Збірна України розібралася зі Словаччиною у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу у другому матч Золотої Євроліги перемогла команду Словаччини.
Українці з боями виграли першу партію, розгромила суперника у другому сеті та довела до логічного завершення матч у третій партії.
З двома перемогами українці очолюють групу B.
Golden European League
Група В, 2 тур
03 червня
Словаччина - Україна 21:25, 8:25, 21:25
Нагадаємо, напередодні українці обіграли збірну Румунії.
Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.