 Збірна України розібралася зі Словаччиною у Золотій Євролізі | Волейбол | Champion.com.ua
Україна - Північна Ірландія 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:06 4398
Шевченко назвав склад збірної України на матч проти Північної Ірландії
Сьогодні 19:50 3250
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Сьогодні 16:32 717
«Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке»: интервью о рекламной кампании FAVBET
Сьогодні 16:31 708
Забарний і Судаков потрапили до ТОП-6 наймолодших учасників Євро-2020
Сьогодні 14:24 524
Костюк перемогла Чжен у другому колі Roland Garros
Сьогодні 13:51 1055 1
Світоліна впевнено переграла Лі у другому колі Roland Garros
Сьогодні 13:24 1378 1
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Сьогодні 11:03 3666
Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?
Сьогодні 09:39 2445 9
Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією
Сьогодні 08:08 2000
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:50 3445
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:03 3666
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:35 569
5 років тому помер великий Мухаммед Алі
5 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:21 1955
Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру
Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 1143
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України розібралася зі Словаччиною у Золотій Євролізі

Сьогодні 21:13 175 0
Друга поспіль перемога збірної України у Золотій Євролізі
Збірна України розібралася зі Словаччиною у Золотій Євролізі
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу у другому матч Золотої Євроліги перемогла команду Словаччини.

Українці з боями виграли першу партію, розгромила суперника у другому сеті та довела до логічного завершення матч у третій партії.

З двома перемогами українці очолюють групу B.

Golden European League
Група В, 2 тур
03 червня

Словаччина - Україна 21:25, 8:25, 21:25

Нагадаємо, напередодні українці обіграли збірну Румунії.

Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.

Коментарі ()