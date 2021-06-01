Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Румунію на старті Золотий Євроліги.
Поєдинок завершився у трьох сетах 3:1 (22:25 34:32, 25:23, 25:19).
Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.
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Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Румунію на старті Золотий Євроліги.
Поєдинок завершився у трьох сетах 3:1 (22:25 34:32, 25:23, 25:19).
Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.