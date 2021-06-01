 Україна здобула вольову перемогу над Румунією в матчі Золотої Євроліги | Волейбол | Champion.com.ua
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Україна здобула вольову перемогу над Румунією в першому матчі Золотої Євроліги

Вчора 23:14 311 0
Поєдинок завершився у трьох сетах
Україна здобула вольову перемогу над Румунією в першому матчі Золотої Євроліги
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Румунію на старті Золотий Євроліги.

Поєдинок завершився у трьох сетах 3:1 (22:25 34:32, 25:23, 25:19).

Раніше гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі.

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