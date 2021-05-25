Нурмагомедов відмовився від бою за 100 млн доларів

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова відхилив пропозицію провести поєдинок з колишнім чемпіоном світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером.

Про це розповів менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Хабібу запропонували 100 млн доларів після того, як він пішов з UFC, за бій з Флойдом Мейвезером. 100 млн доларі.

Запитайте у Флойда. Але Хабіб сказав: ні, я пішов, я сказав мамі, що завершив кар'єру, і дотримаю слово", - розповів Абдель-Азіз.