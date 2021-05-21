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Говоров здобув срібло чемпіонату Європи

Сьогодні 20:25 236 0
Українець зупинився у 0.01 секунди від золота
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
#Говоров

Джерело - suspilne.media.

Український плавець Андрій Говоров став віцечемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм.

У фінальному запливі 29-річний Говоров показав результат 23.01 секунди, програвши переможцю всього 0.01 секунди.

Андрій Говоров показав найкращий час реакції на старті, тримався лідером більшу частину дистанції, але на фініші програв боротьбу за золото. Угорський плавець випередив його уже на останньому дотику - 0.01 секунди різниці.

Чемпіонат Європи з плавання
50 м батерфляєм, 21 травня
1. Себастьян Шабо (Угорщина) - 23.00 сек
2. Андрій Говоров (Україна) +0.01 сек
3. Андрєй Жилкін (Росія) +0.08 сек

Раніше, Романчук виграв золото чемпіонату Європи.

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