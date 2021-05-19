Романчук виграв золото чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук приніс першу медаль збірній України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Будапешті.
У фіналі запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук прийшов першим з результатом 14:39.89.
Для українського плавця це перша перемога в кар'єрі у дисципліні 1500 метрів вільним стилем на рівні чемпіонатів світу та Європи. До цього він тричі фінішував другим - на Євро у 2018 році, а також на чемпіонатах світу у 2017 та 2019 роках.
Чемпіонат Європи з плавання
1500 метрів вільним стилем, 19 травня
1. Михайло Романчук (Україна) - 14:39.89
2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) +3.02
3. Доменіко Ацеренза (Італія) +14.47
Нагадаємо, Романчук з найкращим результатом кваліфікації вийшов у фінал чемпіонату Європи.