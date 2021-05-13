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Навколо спорту

Міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади

Сьогодні 16:41 816 0
Не бажають приймати в тренувальних таборах до початку Ігор
Міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади
#Олімпіада

Джерело - isport.ua.

Влада десятків японських міст відмовляються від планів приймати учасників Олімпіади-2020 до початку Ігор через побоювання, що це перевантажить медичну систему на тлі четвертої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

40 з більш ніж 500 міст, які повинні були прийняти іноземних спортсменів на збори і заходи культурного обміну, вирішили не розміщувати іноземців до початку Олімпійських ігор.

Так, в префектурі Тіба був скасований передолімпійський збір збірної США з легкої атлетики через нового спалаху заражень в регіоні. Губернатор Тіби Тосихито Кумагаі зазначив, що вони не готові забезпечувати спортсменів лікарняними ліжками на шкоду місцевим жителям.

У деяких муніципалітетах Японії висловили стурбованість тим, як медична система буде справлятися з навантаженнями під час Олімпіади.

Крім того, в Японії зростає громадський спротив Ігор. Так, деякі лікарі закликали уряд скасувати Ігри, так як це призведе до того, що медична система зовсім впаде.

Свою стурбованість проявляють і деякі японські спортсмени, такі як чемпіон з гольфу в категорії Masters Хідекі Мацуяма і експерша ракетка світу тенісистка Наомі Осака. За останніми опитуваннями, понад 60% жителів Японії виступили за скасування Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олімпіада в Японії мала відбутися влітку 2020 року, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусу. Старт ОІ-2020 запланований на 23 липня, а завершаться Ігри 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що Україна на Олімпіаді в жіночій боротьбі буде представлена в п'яти категоріях.

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