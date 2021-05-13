Україна виграла золото на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Україна завоювала п'яту медаль на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала п'яту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить в Будапешті (Угорщина).

Наші спортсменки стали володарками золота з артистичного плавання в комбінації (94,7000).

Україна в цьому виді програми представили Марина і Владислава Алексєєва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко (запасні Софія Мацієвська і Анна Носова).

Друге місце завоювала Греція (89,1000), а бронза дісталася Білорусі (86,0667).

Нагадаємо, раніше Федина та Савчук взяли срібло в технічній програмі дуетів на ЧЄ з водних видів.