Україна виграла срібло у дуеті в артистичному плаванні на Євро-2021

Четверта нагорода українців на Євро-2021

Збірна України здобула четверту нагороду в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Дует Марти Федіни та Анастасії Савчук удруге виступав у технічній програмі на чемпіонаті Європи з артистичного плавання у Будапешті. У перший день змагань у Будапешті українки претендували на срібну нагороду, проте через проблеми зі звуком усі результати фіналу були анульовані, а змагання - перенесені.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту

Дует, технічна програма

13 травня

1. Росія (Свєтлана Колєсніченко і Свєтлана Ромашина) - 96.2904

2. Україна (Марта Федіна і Анастасія Савчук) - 92.6862

3. Австрія (Анна Марія Александрі і Ельріні Александрі) - 89.4592

Раніше 19-річна Марта Федіна завоювала золото і срібло в технічній і довільній сольною програмою.