 Українська синхоронниця виборола срібло чемпіонату Європи | Плавання | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Українська синхронниця виборола срібло чемпіонату Європи

Сьогодні 14:45 512 0
Марта Федіна знову здобула медаль на чемпіонаті Європи
Українська синхронниця виборола срібло чемпіонату Європи
#Федіна

Джерело - ukrinform.ua.

Українка Марта Федіна завоювала на чемпіонаті Європи в Будапешті срібну медаль у довільній сольній програмі змагань із синхронного плавання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Марта майже на бал поліпшила свій результат у порівнянні з кваліфікаційним (93,7 проти 92,76), але не змогла випередити росіянку Варвару Суботіну (96,4333). Третьою була Євангелія Платаніоті із Греції (90,8).

Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 23 травня. 

Раніше, Федіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання.

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