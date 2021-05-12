Українська синхронниця виборола срібло чемпіонату Європи

Марта Федіна знову здобула медаль на чемпіонаті Європи

Українка Марта Федіна завоювала на чемпіонаті Європи в Будапешті срібну медаль у довільній сольній програмі змагань із синхронного плавання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Марта майже на бал поліпшила свій результат у порівнянні з кваліфікаційним (93,7 проти 92,76), але не змогла випередити росіянку Варвару Суботіну (96,4333). Третьою була Євангелія Платаніоті із Греції (90,8).

Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 23 травня.

Раніше, Федіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання.