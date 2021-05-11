Федіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання

Здобуто першу золоту медаль на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

У Будапешті стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту.

У фіналі солісток артистичного (синхронного) плавання в технічній програмі вона показала найкращий результат 91.8445 балів. На другому місці Євангелія Платаньоті з Греції і на третьому спортсменка з Білорусі Василина Хандошко.

Чемпіонат Європи з артистичного плавання

Будапешт, Угорщина). 11 травня

Соло. Технічна програма

1. Марта Федина (Україна) - 91,8445

2. Євангелія Платаньоті (Греція) - 89,2897

3. Василина Хандошко (Білорусь) - 87,7173