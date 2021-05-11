Українці стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках

Джерело - Чемпіон.
У Будапешті стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту.
Українці Ксенія Байло і Олексій Середа стали чемпіонами у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Стрибки у воду.
Змішані стрибки з 10 м
Україна (Олексій Середа / Ксенія Байло) - 325.68
Велика Британія (Андре Спендоліні-Сірієкс / Ноа Вільямс) +18.36 балів
Росія (Віктор Мінібаєв / Єкатєріна Беляєва) +23.10
Німеччина (Патрік Гаусдінг / Крістіна Марія Вассен) +36.66
Італія (Ріккардо Джованніні / Мая Бігінеллі) +52.50
Раніше, Федіна стала чемпіонкою Європи з артистичного плавання.