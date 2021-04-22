МОК заборонив спортсменам схиляти коліно на підтримку BLM під час Олімпіади-2020

Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам під час Ігор у Токіо схиляти коліно на підтримку руху Black Lives Matter

Про це повідомляє Reuters.

У МОК зазначили, що жести солідарності з BLM потрапляють під положення Олімпійської хартії про заборону політичної, релігійної та расової пропаганди на Іграх. Спортсменам, які порушили правило загрожуватимуть санкції з боку організації.

На багатьох спортивних змаганнях регулярно відбуваються акції на підтримку Black Lives Matter.

Олімпіада у Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, стали відомі склади груп футбольного турніру Олімпіади-2020.