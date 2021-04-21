Стали відомі склади груп футбольного турніру Олімпіади-2020

Турнір відбудеться з 21 липня по 7 серпня у шести містах Японії

Джерело - Чемпіон.

У Цюриху відбулося жеребкування групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2020.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Група A: Японія, ПАР, Мексика, Франція;

Група B: Нова Зеландія, Південна Корея, Гондурас, Румунія;

Група C: Єгипет, Іспанія, Аргентина, Австралія;

Група D: Бразилія, Німеччина, Кот-д'Івуар, Саудівська Аравія.

Турнір з футболу на Олімпіаді-2020 відбудеться з 21 липня по 7 серпня в шести містах Японії. У ньому можуть брати участь гравці молодше 24 років, а також кожна збірна може включити в заявку трьох гравців будь-якого віку.

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.