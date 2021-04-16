У Токіо спростували скасування Олімпіади

У Оргкомітеті Олімпіади відреагували на інформацію про скасування Ігор

Джерело - Чемпіон.

Олімпійські ігри у Токіо відбудуться попри заяви на політичному рівні.

Про це розповіла очільниця Оргкомітету Олімпійських Ігор у Токіо Сейко Хасімото.

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"Є певні занепокоєння, однак ми, у організаційному комітеті Токіо-2020, не думаємо щодо скасування Ігор", - відзначила Хасімото. Аналогічну позицію має і уряд Японії. Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга 15 квітня підготував заяву, у який наголосив, що позиція уряду відносно проведення Олімпіади-2020 є незмінною.

Олімпіада у Токіо була зміщена з 2020-го на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників.