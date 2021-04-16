 У Токіо спростували скасування Олімпіади | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
Легендарний новачок проти багаторазового чемпіона: анонс і прогноз фінальної серії УХЛ 2020/21 Сокіл – Донбас
Вчора 22:38 723
Вайт: Усик був наляканий у бою з Чісорою
Сьогодні 16:39 444
Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 14:36 512
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 14:23 640
EBC Dnipro поступився Azov Wolves у фіналі чемпіонату України
Сьогодні 14:00 138
Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 12:36 1019
ПАОК готує трансфер Різника
Сьогодні 11:28 2065
Амосов буде битися за титул Bellator
Сьогодні 11:11 333
Тайсон: Буду любити Україну вічно
Сьогодні 10:28 1501
Яремчук хоче визначитися з новою командою до Євро-2020
Сьогодні 10:14 1144
Блоги
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 814
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 935
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
Вчора 22:52 816
Грузинський боєць ММА: Рідна Україно, все буде добре
Грузинський боєць ММА: Рідна Україно, все буде добре Valeriy Ruchka
Вчора 20:08 1187 1
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 3968
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
14.04.2021 13:49 2781 2
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
14.04.2021 13:23 1207
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10410
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 314
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6341
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Токіо спростували скасування Олімпіади

Сьогодні 15:13 303 0
У Оргкомітеті Олімпіади відреагували на інформацію про скасування Ігор
У Токіо спростували скасування Олімпіади
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Олімпійські ігри у Токіо відбудуться попри заяви на політичному рівні.

Про це розповіла очільниця Оргкомітету Олімпійських Ігор у Токіо Сейко Хасімото.

Актуально: Японія може відмовитися проводити Олімпіаду-2020

"Є певні занепокоєння, однак ми, у організаційному комітеті Токіо-2020, не думаємо щодо скасування Ігор", - відзначила Хасімото.

Аналогічну позицію має і уряд Японії. Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга 15 квітня підготував заяву, у який наголосив, що позиція уряду відносно проведення Олімпіади-2020 є незмінною.

Олімпіада у Токіо була зміщена з 2020-го на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників.

Коментарі ()