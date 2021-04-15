Японія може відмовитися проводити Олімпіаду-2020

Джерело - espreso.tv.
Японія може відмовитися від проведення Олімпійських ігор влітку 2021 року, якщо ситуація із пандемією коронавірусу погіршиться.
Про це повідомляє Kyodo.
"Якщо безпечне проведення Ігор буде неможливим, то їх слід скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона нестиме загрозу поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", - сказав генеральний секретар правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї.
Олімпіада в Токіо була перенесена на рік через пандемію коронавірусу. Ігри мають відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників.