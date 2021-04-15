Японія може відмовитися проводити Олімпіаду-2020

Олімпіада-2020 може не відбутися через ситуацію з коронавірусом

Японія може відмовитися від проведення Олімпійських ігор влітку 2021 року, якщо ситуація із пандемією коронавірусу погіршиться.

Про це повідомляє Kyodo.

"Якщо безпечне проведення Ігор буде неможливим, то їх слід скасувати. У чому сенс Олімпіади, якщо вона нестиме загрозу поширення інфекцій? На цьому етапі нам доведеться прийняти рішення", - сказав генеральний секретар правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Тосіхіро Нікаї.

Олімпіада в Токіо була перенесена на рік через пандемію коронавірусу. Ігри мають відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників.