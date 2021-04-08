УЄФА скасувала матч збірної України у кваліфікації на Євро-2022

Джерело - uaf.ua.
Матч групового етапу кваліфікації Євро-2022 з футзалу між збірними України та Албанії, який мав відбутися 11 квітня в Запоріжжі, скасовано.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Причиною скасування матчу стало блокування польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені матері Терези. Команда повинна була вирушити до України в четвер уранці, але це було неможливо. Федерація футболу Албанії негайно повідомила УЄФА про ситуацію з неможливістю виїзду.
Таким чином, долю останнього поєдинку у відбірній групі 1 вирішуватиме УЄФА.
Відзначимо, що наразі збірна України посідає друге місце у своєму квартеті.
Раніше, збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи.