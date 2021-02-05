 Олімпійський комітет Росії отримав запрошення на Ігри-2022 в Пекіні | Інше | Champion.com.ua
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Олімпійський комітет Росії отримав запрошення на Ігри-2022 в Пекіні

Сьогодні 17:09 217 0
Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого
Олімпійський комітет Росії отримав запрошення на Ігри-2022 в Пекіні
#МОК

Джерело - sportrbc.ru.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) направив Олімпійському комітету Росії (ОКР) офіційне запрошення за підписом голови МОК Томаса Баха взяти участь в зимових Олімпійських іграх 2022 року.

Про це заявив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

"ОКР запрошений на Ігри як повноправний учасник, а, значить, наші спортсмени поїдуть до Пекіна як єдина команда, сформована Олімпійським комітетом Росії. Те ж саме можна сказати і щодо Токіо.

Проблем ще багато. Відсутність або перенесення тестових і кваліфікаційних стартів, невизначеність з ліцензіями, складний графік змагань, і так далі, не кажучи про погоджувальні процеси з приводу екіпіровки, прапора, музичної композиції", - заявив Поздняков.

Нагадаємо, МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпіади.

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