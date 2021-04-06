Чемпіон UFC хоче побитися з Ф'юрі

Боєць хоче дебютувати на боксерському рингу

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон UFC у надважкій вазі Франсіс Нганну хотів би спробувати свої сили в боксі та провести бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам Нганну.

"Я відкритий для нього [дебюту в боксі - прим.]. Бокс був моєю головною мрією, а я все ще сповнений вогню і бажання. Вірю, що в якийсь момент зроблю цей крок", - Я не хочу битися з Майком Тайсоном, мені цікаві бої з іншими суперважкоатлетами. Наприклад, з Тайсоном Ф'юрі", - сказав Нганну.

В кінці березня Нганну завоював чемпіонський титул в UFC, нокаутувавши Стіпе Міочіча в другому раунді. Раніше Франсіс також перемагав ексзірок змішаних єдиноборств Кейна Веласкеса і Жуніора Дос Сантоса.

У 2017 році з UFC в бокс перейшов Конор Мак-Грегор. У дебютному бою ірландець достроково програв легендарному Флойду Мейвезеру.

Раніше, Тайсон виділив фаворита у поєдинку Джошуа - Ф’юрі.