Україна завоювала дві ліцензії на зимову Олімпіаду

У фігурному катанні наша країна отримала перші ліцензії на Ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Україна за підсумками чемпіонату світу з фігурного катання завоювала дві ліцензії на Олімпіаду-2022 в Пекіні.

Іван Шмуратко і танцювальний дует Олександра Назарова / Максим Нікітін вийшли в довільну програму, чого було достатньо для завоювання ліцензії. Їх уже підтвердив сайт ISU.

При цьому ліцензії не іменні, тому хто поїде на Олімпіаду-2022 буде вирішувати наша федерація восени.

У вересні ми отримаємо ще один шанс добрати ліцензії в жіночому одиночному катанні і в парному катанні на кваліфікаційному турнірі, але там нашій представниці потрібно буде потрапляти в ТОП-6, а парі - в ТОП-3.